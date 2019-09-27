Олимпийская чемпионка Ольга Слюсарева стала мэром Тулы

ТУЛА, 27 сентября. /ТАСС/. Депутаты Тульской городской думы нового созыва в пятницу на первом заседании избрали главой Тулы Ольгу Слюсареву, завоевавшую в 2000 году на Олимпиаде в Сиднее бронзовую медаль в гонке на велотреке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе гордумы.

"Глава города избрана - это Ольга Слюсарева", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что новый мэр Тулы приступила к исполнению обязанностей с 27 сентября.

Прежний глава города 69-летний Юрий Цкипури 19 сентября досрочно покинул пост в связи с избранием в Тульскую областную думу.

50-летняя Ольга Слюсарева - российская велогонщица, олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, победительница Кубка мира, заслуженный мастер спорта России. Окончила Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого, Орловскую региональную академию госслужбы. В 2009 году была назначена на должность помощника губернатора Тульской области, затем работала председателем областного комитета по спорту и молодежной политике. С 2014 была депутатом Тульской областной думы, в 2019 году избрана депутатом Тульской гордумы о партии "Единая Россия".