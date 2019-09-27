Песков надеется, что Россия и США не дойдут до публикации стенограмм разговоров лидеров

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Кремль надеется, что в отношениях РФ и США дело не дойдет до публикации стенограмм телефонных разговоров лидеров. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, обычно такая информация остается секретной.

Комментируя по просьбе журналистов публикацию стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, представитель Кремля отметил, что, "конечно, это практика достаточно необычная - такая публикация". "Как правило, материалы подобных бесед на уровне глав государств носят гриф - или "секретно", или "совершенно секретно". Это обычная мировая практика и, как правило, конечно это не публикуется", - пояснил Песков. По его словам, "в любом случае с Украиной это [публикация стенограммы] было сделано по взаимному согласованию".

"Мы, конечно, хотели бы надеяться, что в наших двусторонних отношениях, где и без того полным-полно проблем, весьма серьезных, до подобных ситуаций мы не дойдем", - заявил пресс-секретарь президента РФ.

Отвечая на вопрос, готов ли Кремль дать "добро" на публикацию стенограммы, если это понадобится американским партнерам, Песков подчеркнул: "Здесь не может быть какого-то эвентуального ответа. Здесь нужно рассматривать каждый конкретный случай". "К нам никто не обращался с подобными предложениями", - констатировал он.

Представитель Кремля также настаивает, что публикация стенограммы разговора Трампа и Зеленского - "это исключительно внутреннее дело США". "Мы не собираемся туда вмешиваться", - заверил он.