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Приостановка авиасообщения с Грузией

Россия рассчитывает, что условия для возобновления авиасообщения с Грузией будут созданы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что авиасообщение было приостановлено, а не отменено навсегда

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что условия для возобновления авиасообщения с Грузией будут созданы. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, который в интервью газете "Коммерсантъ" ранее сказал, что возобновление полетов между двумя странами было бы правильным решением.

Песков подчеркнул, что авиасообщение между РФ и Грузией было приостановлено, а не отменено навсегда. "Поэтому, конечно, в свое время, мы надеемся, что будут созданы условия, необходимые и подходящие для возобновления авиасообщения", - сказал представитель Кремля.

Теги
ГрузияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПриостановка авиасообщения с Грузией
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