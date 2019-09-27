Песков: задержание браконьеров из КНДР не является ударом по отношениям с Пхеньяном

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Факт задержания северокорейских браконьеров в российских территориальных водах не наносит вреда двусторонним отношениям с КНДР.

Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никоим образом не является", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, является ли задержание ударом по отношениям с Пхеньяном.

"Вы знаете, что очень много браконьеров из КНДР пересекает российскую границу, осуществляет незаконный лов в российских территориальных водах, поэтому, безусловно, нужны энергичные меры для того, чтобы навести порядок в этой области", - добавил Песков.