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Задержание северокорейских шхун в Японском море

Песков: задержание браконьеров из КНДР не является ударом по отношениям с Пхеньяном

Как отметил пресс-секретарь президента, "очень много" браконьеров из КНДР пересекают российскую границу

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Факт задержания северокорейских браконьеров в российских территориальных водах не наносит вреда двусторонним отношениям с КНДР.

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Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никоим образом не является", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, является ли задержание ударом по отношениям с Пхеньяном.

"Вы знаете, что очень много браконьеров из КНДР пересекает российскую границу, осуществляет незаконный лов в российских территориальных водах, поэтому, безусловно, нужны энергичные меры для того, чтобы навести порядок в этой области", - добавил Песков.

 

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КНДРРоссияПесков, Дмитрий СергеевичЗадержание северокорейских шхун в Японском море
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