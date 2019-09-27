Песков: реформа избирательной системы обсуждается экспертами, ни одна опция не отвергается

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Предложения об изменениях избирательной системы обсуждаются на уровне экспертов, у Кремля пока нет четко сформированной позиции по данной теме. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос, как в Кремле относятся к предложениям главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой по изменениям избирательной системы и считают ли нужным проводить такую реформу перед думскими выборами 2021 года.

"Пока нет четко сформированной позиции. Сейчас осуществляется обмен подобными экспертными точками зрения, безусловно, мнение Эллы Памфиловой важно, оно принимается во внимание. Есть и другие точки зрения", - сказал Песков. Он заключил, что "пока это все на уровне экспертного обсуждения".

Отвечая на вопрос, может ли быть все в избирательном законодательстве оставлено без изменений, Песков сказал: "Изначально не отвергается ни одна опция вообще".