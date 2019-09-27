Страны-участницы ШОС подготовят коммюнике по развитию экологии больших городов

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Экология больших городов стала главной темой совещание государств-членов ШОС в Москве в пятницу, по его итогам планируется подписать коммюнике. Об этом сообщил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин.

"Результатом сегодняшнего мероприятия станет подписание коммюнике с программой действия и с конкретными шагами, которые мы планируем выполнить в рамках [защиты] окружающей среды и экологии. Тема безусловно беспокоит сегодня многие страны, и в рамках формата ШОС - это не исключение", - сообщил он журналистам.

Кобылкин отметил, что обмен опытом развития городской экологии важен в контексте совещаний ШОС, так как каждая страна имеет собственную программу.

"Мы, например, у себя реализуем указ президента. Также действует программа экология, которая включает в себя 11 проектов, направленных на окружающую среду и экологию: это и биоразнообразие, и особо охраняемые природные территории, это и твердые коммунальные отходы", - отметил министр.

Совещание руководителей министерств и ведомств государств-членов ШОС, отвечающих за вопросы охраны окружающей среды, проходит в пятницу в Москве. С докладами выступают профильные министры России, Индии, Казахстана, Китая, руководители уполномоченных агентств и ведомств Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, а также представители Секретариата ШОС.