Сенатором от Брянской облдумы стала Галина Солдун

ТАСС, 27 сентября. Депутаты Брянской областной думы на первом после выборов заседании нового созыва избрали членом Совета Федерации Галину Солдун, занимавшую должность директора департамента строительства региона. Об этом сообщил председатель счетной комиссии облдумы Василий Евсеев по итогам голосования.

Ранее Брянскую облдуму в верхней палате представляла Екатерина Лахова, ее полномочия истекли одновременно с полномочиями предыдущего созыва регионального парламента.

"В бюллетень для тайного голосования внесена кандидатуры Солодун Галины Николаевны. При подсчете результатов тайного голосования голоса распределились: за - 54, против - два, воздержались - двое. Секретариат Брянской областной думы постановил - считать депутата Солодун Галину Николаевну избранным представителем в Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации от Брянской областной думы седьмого созыва", - сказал Евсеев.

До назначения в 2015 году директором областного департамента строительства Солодун работала заместителем генерального директора "Газпром газораспределение Брянск". В 2019 году стала депутатом облдумы от партии "Единая Россия".

"Я искренне рада, что вы доверили мне такую высокую возможность - представлять наш регион в Совете Федерации. Я постараюсь оправдать ваше доверие, буду стремиться к тому, чтобы улучшить состояние жизни наших жителей, те проблемные вопросы, которые есть в регионе, решать. И конечно же, буду стремиться к тому, что бы как-то оказать содействие в принятии решений по привлечению инвестиций", - сказала Солодун.

Выборы депутатов Брянской областной думы состоялись 8 сентября. Избрано 60 депутатов: 30 из них - по единому областному избирательному округу и 30 - по одномандатным округам. "Единая Россия" получила в областном парламенте 48 мест, ЛДПР - пять, КПРФ - четыре, "Справедливая Россия" - два, также в состав облдумы вошел один беспартийный кандидат.