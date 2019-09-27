Медведев поздравил президента Туркмении с Днем независимости страны

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил президента, председателя кабинета министров Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова с национальным праздником - Днем независимости. Как сообщила пресс-служба правительства, Медведев направил Бердымухамедову телеграмму.

"Российско-туркменистанские отношения, базирующиеся на прочных традициях дружбы и партнерства, поступательно развиваются, - говорится в тексте поздравления. - Укрепляется торгово-экономическое, научно-техническое, культурное и гуманитарное взаимодействие, успешно реализуются крупные совместные проекты в различных областях".

Российский премьер также высказал убежденность в том, что "дальнейшее расширение практической кооперации, продвижение новых перспективных инициатив и программ в полной мере отвечают интересам России и Туркменистана".