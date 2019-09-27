Комиссия Госдумы нашла в материалах Deutsche Welle признаки оправдания экстремизма

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Информация о нарушении немецкой телекомпанией Deutsche Welle российского законодательства подтвердилась, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Комиссия сегодня завершила работу в отношении "Немецкой волны". Мы говорили о том, что у нас есть информация, она подтвердилась, к сожалению. "Немецкая волна", действуя на территории РФ, нарушила законы, причем нарушила много законов. Мы сегодня приняли решение о том, чтобы была реакция на эти нарушения уполномоченными органами", - сказал парламентарий.

По его словам, была проведена экспертиза по поводу распространенного медиахолдингом призыва "Москва, выходи!" (на несанкционированные массовые акции в июле). "Этот призыв зафиксирован как призыв автора, текст от имени Deutsche Welle, он прозвучал тогда, когда в Москве проходили неразрешенные митинги, - продолжил Пискарев. - Это является нарушением закона о митингах".

"А поскольку речь идет об избирательной кампании, то таким образом "Немецкая волна" также нарушила закон, который регулирует избирательные процессы", - констатировал глава комиссии. Он напомнил, что по статье 5.11 Кодекса РФ об административных нарушениях агитация для иностранных юридических лиц запрещена. "Поэтому в действиях "Немецкой волны" усмотрены признаки административного правонарушения", - подтвердил депутат.

Кроме того, данное СМИ "систематически предоставляло свою площадку для того, чтобы другие группы и другие лица выступали и призывали к несанкционированным действиям и неразрешенным шествиям", заявил Пискарев. "Тоже нарушение закона", - отметил он.

Признаки оправдания экстремизма

Комиссия Госдумы выявила признаки оправдания экстремизма в действиях Deutsche Welle, в частности, речь идет о материалах про блогера Владислава Синицу, осужденного по ст. 282 УК РФ.