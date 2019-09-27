Комиссия Госдумы нашла в материалах Deutsche Welle признаки оправдания экстремизма

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Информация о нарушении немецкой телекомпанией Deutsche Welle российского законодательства подтвердилась, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
"Комиссия сегодня завершила работу в отношении "Немецкой волны". Мы говорили о том, что у нас есть информация, она подтвердилась, к сожалению. "Немецкая волна", действуя на территории РФ, нарушила законы, причем нарушила много законов. Мы сегодня приняли решение о том, чтобы была реакция на эти нарушения уполномоченными органами", - сказал парламентарий.
По его словам, была проведена экспертиза по поводу распространенного медиахолдингом призыва "Москва, выходи!" (на несанкционированные массовые акции в июле). "Этот призыв зафиксирован как призыв автора, текст от имени Deutsche Welle, он прозвучал тогда, когда в Москве проходили неразрешенные митинги, - продолжил Пискарев. - Это является нарушением закона о митингах".
"А поскольку речь идет об избирательной кампании, то таким образом "Немецкая волна" также нарушила закон, который регулирует избирательные процессы", - констатировал глава комиссии. Он напомнил, что по статье 5.11 Кодекса РФ об административных нарушениях агитация для иностранных юридических лиц запрещена. "Поэтому в действиях "Немецкой волны" усмотрены признаки административного правонарушения", - подтвердил депутат.
Кроме того, данное СМИ "систематически предоставляло свою площадку для того, чтобы другие группы и другие лица выступали и призывали к несанкционированным действиям и неразрешенным шествиям", заявил Пискарев. "Тоже нарушение закона", - отметил он.
Признаки оправдания экстремизма
Комиссия Госдумы выявила признаки оправдания экстремизма в действиях Deutsche Welle, в частности, речь идет о материалах про блогера Владислава Синицу, осужденного по ст. 282 УК РФ.
"В действиях журналистов и самого этого медиахолдинга были усмотрены признаки оправдания экстремизма", - сказал Пискарев. Он указал на резонансный эпизод, когда блогер Синица "призывал похищать, убивать детей работников правоохранительных органов".
"Чудовищное по своему цинизму заявление было расценено правоохранительными органами как экстремизм, за это он был привлечен к ответственности по статье 282 Уголовного кодекса", - напомнил политик. "Приговор вступил в законную силу, мы все считаем, что это преступник, экстремист… кроме "Немецкой волны" - они считают, что это никакой не экстремист, а обычный оппозиционер", - сказал Пискарев.
"Но мы считаем, что если оппозиционер совершает преступление - а это, безусловно, преступление - то никакой он не оппозиционер, а преступник", - акцентировал внимание глава комиссии. "Поэтому это признаки оправдания именно экстремизма, причем не только в этом. У меня здесь собраны все факты, подтверждающие нарушения закона в деятельности "Немецкой волны", - подтвердил он, продемонстрировав журналистам несколько увесистых папок с документами.
Ответственность за это правонарушение регламентируется статьей 13.15 КоАП ("Злоупотребление свободой массовой информации"), пояснил Пискарев. В частности, "производство либо выпуск продукции средства массовой информации, содержащей публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, материалы, публично оправдывающие терроризм, или другие материалы, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности" грозит штрафом для юридических лиц в размере от 100 тыс. до 1 млн рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.
Комиссия Госдумы также видит в деятельности немецкой телерадиостанции признаки иностранного агента. "Немецкая волна" обладает всеми признаками, как мы считаем, иностранного агента. Они ведут и вели политическую деятельность, финансируемую из бюджета ФРГ, - заявил Пискарев. - Таким образом, это, на наш взгляд, является деятельностью иностранного агента".
Вопрос о лишении аккредитации
Комиссия Госдумы направит собранные по Deutsche Welle материалы в МИД РФ, чтобы в министерстве рассмотрели вопрос о лишении немецкого СМИ аккредитации в РФ.
"Наше мнение - направить собранные материалы в МИД России, чтобы они рассмотрели вопрос о продолжении действия аккредитации "Немецкой волны", - сказал парламентарий.
Комиссия Госдумы направит материалы и в Минюст для рассмотрения вопроса о наделении СМИ статусом иноагента.
Вмешательство во внутренние дела России
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства изне во внутренние дела России взаимодействует по всем вопросам с соответствующей комиссией, образованной в Совфеде.
"Мы взаимодействуем по всем вопросам. По вопросам [соблюдения] законодательства", - сказал Пискарев.
Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ извне приступила к работе в августе, поводом для ее создания послужили действия ряда иностранных дипломатов и зарубежных СМИ в ходе несогласованных акций протеста в Москве перед выборами в Мосгордуму. Речь идет об одностороннем освещении этих событий и оценках действий правоохранительных органов, а также публикации маршрутов незаконных шествий, в том числе в Twitter посольства США.