{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

РФ отметила политизированный и антироссийский настрой на совещании ОБСЕ в Варшаве

ОБСЕ должна обратить внимание на факты фальсификации истории Второй мировой войны, отметил замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев

ВАРШАВА, 27 сентября. /ТАСС/. Некоторые страны - члены Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по-прежнему сохраняют политизированный и антироссийский настрой в работе на гуманитарном направлении. Об этом заявил в пятницу заместитель директора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Григорий Лукьянцев, подводя итоги завершающегося в польской столице ежегодного совещания ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения.

"К сожалению, мероприятие показало, что у ряда делегаций сохраняется политизированный и антироссийский настрой. Примером служат выступления США, Канады и стран - членов ЕС, пытавшихся безосновательно обвинять Россию в частности в нарушении свободы собраний", - сказал Лукьянцев. Вменяемые России в качестве нарушений в этой области действия предусмотрены в законодательстве этих стран как нормальная практика, сказал он, приведя в пример запрет на стихийные акции в Канаде, наказание в виде штрафов и тюремного заключения за проведение запрещенных манифестаций во Франции.

"Свобода выражения мнения в очередной раз была серьезно испытана в ходе состоявшихся дискуссий. Делегации Украины и США не раз пытались прервать представителей неугодных им неправительственных организаций. В этой связи признательны БДИПЧ, не позволившему ввести цензуру на площадке ОБСЕ. Ожидаем также от руководства БДИПЧ и представителя ОБСЕ по свободе СМИ реакции в связи с решением украинских властей возбудить уголовные дела в отношении гражданского общества из Крыма за их участие в Обзорном совещании", - добавил он.

"Не первый год США, страны Евросоюза и другие государства используют права жителей Крыма на свободу передвижения и выражения мнения для их же коллективного наказания", - подчеркнул Лукьянцев.

По его словам, на пространстве ОБСЕ "сохраняются такие системные проблемы, как незаконная миграция и торговля людьми, рост проявлений расизма, нетерпимости и неонацизма, нарушения прав детей и свободы религиозных убеждений, притеснение национальных меньшинств и журналистов". "Не исчезли миграционные проблемы в Европе, под угрозой - свобода мирных собраний и безопасность журналистов", - подчеркнул он, отметив также актуальность борьбы с антисемитизмом, нетерпимостью и дискриминацией христиан и мусульман.

"ОБСЕ может внести полезный вклад в сотрудничество в человеческом измерении. Эффективность нашей организации может быть гарантирована только равноправным и взаимоуважительным диалогом, нацеленным на коллективное принятие решений на основе консенсуса", - заключил он.

Борьба с фальсификацией истории

ОБСЕ должна обратить внимание на факты фальсификации истории Второй мировой войны и бороться с переписыванием истории, отметил Лукьянцев.

По его словам, "в ходе совещания неоднократно поднимался вопрос о необходимости последовательного противодействия недобросовестным попыткам фальсификации и переписывания истории, в том числе Второй мировой войны, унесшей жизни десятков миллионов людей". "Предстоящая в 2020 году 75-я годовщина Победы в этой войне должна стать дополнительным стимулом к наращиванию совместных усилий на этом направлении", - сказал он.

"В этой связи вызывает тревогу позиция США, Канады, Евросоюза, включая страны Прибалтики, и Украины по отношению к актам прославления нацизма, шествиям ветеранов Waffen SS, героизации коллаборационистов и таких организаций, как ОУН и УПА (Решением Верховного суда РФ от 17 ноября 2014 г. украинская организация "Украинская повстанческая армия" (УПА) признана экстремистской. Ее деятельность на территории России запрещена - прим ТАСС), проявлениям неонацизма и радикального национализма, публикации нацистской литературы и так называемой войны с памятниками тем, кто освободил Европу от фашизма", - отметил Лукьянцев.

Деструктивная для ОБСЕ роль внешней политики Запада 

Внутренний кризис на Украине показал разрушительную для Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) роль политики Запада по отношению к другим странам, заявил Лукьянцев.

"Многие государства-участники по-прежнему отказываются признавать связь кризиса на пространстве ОБСЕ с безответственной и агрессивной политикой Запада в отношении других государств. В контрпродуктивности попыток силового утверждения своих геополитических целей и вмешательства во внутренние дела суверенных государств мы убедились на примере внутриукраинского кризиса", - указал Лукьянцев.

По его словам, "развязанные тогдашней киевской властью преследования инакомыслящих и нелегитимное решение о начале карательной операции против мирного населения в Донбассе привели к беспрецедентному количеству жертв среди мирного населения".

"Сегодня на Украине происходит героизация нацизма, бывших нацистских пособников, принудительно "украинизируется" русскоязычное население. Ущемляется свобода выражения мнения и СМИ, преследуются диссиденты и журналисты. Власти грубо вмешиваются в дела церкви, продолжаются гонения на каноническую Украинскую православную церковь, ее священнослужителей и прихожан, захватываются храмы", - сказал заместитель главы российской делегации, подчеркнув, что "новым властям Украины, даже при наличии доброй воли, придется сделать многое, чтобы выправить доставшееся им от предшественников тяжелое наследие".

Теги
УкраинаРоссияПольша
Комиссия Госдумы нашла в материалах Deutsche Welle признаки оправдания экстремизма
Речь, в частности, идет о материалах про блогера Владислава Синицу
Читать полностью