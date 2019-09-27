РФ отметила политизированный и антироссийский настрой на совещании ОБСЕ в Варшаве

ВАРШАВА, 27 сентября. /ТАСС/. Некоторые страны - члены Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по-прежнему сохраняют политизированный и антироссийский настрой в работе на гуманитарном направлении. Об этом заявил в пятницу заместитель директора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Григорий Лукьянцев, подводя итоги завершающегося в польской столице ежегодного совещания ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения.

"К сожалению, мероприятие показало, что у ряда делегаций сохраняется политизированный и антироссийский настрой. Примером служат выступления США, Канады и стран - членов ЕС, пытавшихся безосновательно обвинять Россию в частности в нарушении свободы собраний", - сказал Лукьянцев. Вменяемые России в качестве нарушений в этой области действия предусмотрены в законодательстве этих стран как нормальная практика, сказал он, приведя в пример запрет на стихийные акции в Канаде, наказание в виде штрафов и тюремного заключения за проведение запрещенных манифестаций во Франции.

"Свобода выражения мнения в очередной раз была серьезно испытана в ходе состоявшихся дискуссий. Делегации Украины и США не раз пытались прервать представителей неугодных им неправительственных организаций. В этой связи признательны БДИПЧ, не позволившему ввести цензуру на площадке ОБСЕ. Ожидаем также от руководства БДИПЧ и представителя ОБСЕ по свободе СМИ реакции в связи с решением украинских властей возбудить уголовные дела в отношении гражданского общества из Крыма за их участие в Обзорном совещании", - добавил он.

"Не первый год США, страны Евросоюза и другие государства используют права жителей Крыма на свободу передвижения и выражения мнения для их же коллективного наказания", - подчеркнул Лукьянцев.

По его словам, на пространстве ОБСЕ "сохраняются такие системные проблемы, как незаконная миграция и торговля людьми, рост проявлений расизма, нетерпимости и неонацизма, нарушения прав детей и свободы религиозных убеждений, притеснение национальных меньшинств и журналистов". "Не исчезли миграционные проблемы в Европе, под угрозой - свобода мирных собраний и безопасность журналистов", - подчеркнул он, отметив также актуальность борьбы с антисемитизмом, нетерпимостью и дискриминацией христиан и мусульман.

"ОБСЕ может внести полезный вклад в сотрудничество в человеческом измерении. Эффективность нашей организации может быть гарантирована только равноправным и взаимоуважительным диалогом, нацеленным на коллективное принятие решений на основе консенсуса", - заключил он.

Борьба с фальсификацией истории

ОБСЕ должна обратить внимание на факты фальсификации истории Второй мировой войны и бороться с переписыванием истории, отметил Лукьянцев.

По его словам, "в ходе совещания неоднократно поднимался вопрос о необходимости последовательного противодействия недобросовестным попыткам фальсификации и переписывания истории, в том числе Второй мировой войны, унесшей жизни десятков миллионов людей". "Предстоящая в 2020 году 75-я годовщина Победы в этой войне должна стать дополнительным стимулом к наращиванию совместных усилий на этом направлении", - сказал он.

"В этой связи вызывает тревогу позиция США, Канады, Евросоюза, включая страны Прибалтики, и Украины по отношению к актам прославления нацизма, шествиям ветеранов Waffen SS, героизации коллаборационистов и таких организаций, как ОУН и УПА (Решением Верховного суда РФ от 17 ноября 2014 г. украинская организация "Украинская повстанческая армия" (УПА) признана экстремистской. Ее деятельность на территории России запрещена - прим ТАСС), проявлениям неонацизма и радикального национализма, публикации нацистской литературы и так называемой войны с памятниками тем, кто освободил Европу от фашизма", - отметил Лукьянцев.

Деструктивная для ОБСЕ роль внешней политики Запада

Внутренний кризис на Украине показал разрушительную для Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) роль политики Запада по отношению к другим странам, заявил Лукьянцев.

"Многие государства-участники по-прежнему отказываются признавать связь кризиса на пространстве ОБСЕ с безответственной и агрессивной политикой Запада в отношении других государств. В контрпродуктивности попыток силового утверждения своих геополитических целей и вмешательства во внутренние дела суверенных государств мы убедились на примере внутриукраинского кризиса", - указал Лукьянцев.

По его словам, "развязанные тогдашней киевской властью преследования инакомыслящих и нелегитимное решение о начале карательной операции против мирного населения в Донбассе привели к беспрецедентному количеству жертв среди мирного населения".

"Сегодня на Украине происходит героизация нацизма, бывших нацистских пособников, принудительно "украинизируется" русскоязычное население. Ущемляется свобода выражения мнения и СМИ, преследуются диссиденты и журналисты. Власти грубо вмешиваются в дела церкви, продолжаются гонения на каноническую Украинскую православную церковь, ее священнослужителей и прихожан, захватываются храмы", - сказал заместитель главы российской делегации, подчеркнув, что "новым властям Украины, даже при наличии доброй воли, придется сделать многое, чтобы выправить доставшееся им от предшественников тяжелое наследие".