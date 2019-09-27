Правительство Ставрополья сложило полномочия после инаугурации губернатора

СТАВРОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Правительство Ставропольского края в полном составе сложило полномочия после официального вступления в должность губернатора региона Владимира Владимирова, сообщили в пятницу в пресс-службе главы края.

"В соответствии с законодательством Ставрополья, после инаугурации главы края региональное правительство сложило свои полномочия. До формирования нового состава краевого кабмина все первые заместители и заместители председателя правительства края являются исполняющими обязанности", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, для утверждения обновленного состава правительства у губернатора есть срок до трех месяцев. Главы краевых министерств и ведомств работают в своих должностях в рамках контрактов длительностью в один год, в соответствии с законодательством, они продолжают исполнять свои полномочия, не уходя в отставку.

Официальная церемония вступления в должность переизбранного на второй срок губернатора Владимирова прошла в пятницу в Ставрополе. Выборы главы края состоялись 8 сентября, за кандидатуру Владимирова проголосовали 79,64% избирателей, явка составила 66,86%.