Андрей Чибис вступил в должность губернатора Мурманской области

МУРМАНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Победивший на выборах 8 сентября губернатора Мурманской области Андрей Чибис, с марта 2019 года временно исполнявший обязанности главы региона, в пятницу вступил в должность, передает корреспондент ТАСС с церемонии инаугурации.

По итогам выборов главы региона Чибис победил, набрав 60,07% голосов. Явка на выборах превысила 35% против чуть более 30% на аналогичных выборах в 2014 году.

"Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Мурманской области соблюдать Конституцию Российской Федерации, Устав и законы Мурманской области, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, верно служить населению Мурманской области", - произнес губернатор слова присяги.

На инаугурации присутствуют полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, представители правительства региона, областной думы, Северного флота, лидеры общественных организаций. Инаугурация проходит в Мурманской областной филармонии. "Хочется искренне поздравить Андрея Владимировича со вступлением в должность. Думаю, все присутствующие присоединятся к пожеланию сил, креативности", - сказал на церемонии Гуцан, отметив, что для решения поставленных перед регионом задач Чибису необходимо консолидировать усилия властей, населения и бизнеса.

Чибис родился 19 марта 1979 года в городе Чебоксары. Окончил Чебоксарский кооперативный институт Московского университета потребительской кооперации по специальности "Юриспруденция", кандидат юридических наук. Работал на руководящих позициях Министерства регионального развития РФ (упразднено в 2014 году), Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. С декабря 2013 года по март 2019 года - замглавы Минстроя РФ.

В марте Марина Ковтун, возглавлявшая Мурманскую область с 2012 года, объявила, что подала президенту РФ Владимиру Путину заявление о досрочной отставке и не намерена участвовать в выборах главы региона. Врио губернатора был назначен замглавы Минстроя РФ Чибис.