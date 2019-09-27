Встреча арктических стран по безопасности пройдет на борту теплохода на Валаам

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Международная встреча представителей стран Арктического совета, посвященная вопросам безопасности, состоится на борту теплохода на маршруте между Санкт-Петербургом и Валаамом. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.

Ранее сообщалось, что секретарь Совбез Николай Патрушев 30 сентября - 2 октября проведет VIII международную встречу с представителями государств - членов Арктического совета, стран - наблюдателей в совете и зарубежной научной общественности.

Как уточнили в Совбезе в пятницу, "обсуждение широкого круга вопросов обеспечения безопасности в Арктике состоится на борту теплохода, следующего по маршруту Санкт-Петербург - остров Валаам - Санкт-Петербург". Высокие представители, курирующие вопросы безопасности, а также представители научной общественности арктических государства прибудут в Санкт-Петербург для участия в этом мероприятии 30 сентября.

"Планируется рассмотреть вопросы международного сотрудничества в области обеспечения стратегической стабильности арктического региона, основные проблемы развития транспортной инфраструктуры в арктическом регионе, а также тематику устойчивого развития Арктики (экологический, социальный и культурный аспекты)", - говорится в пресс-релизе.