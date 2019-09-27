Визит Марин Ле Пен ожидается в Башкирию до конца года

УФА, 27 сентября. /ТАСС/. Глава французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен прибудет с визитом в Республику Башкортостан до конца года. Об этом в пятницу сообщил ТАСС и.о. вице-премьера правительства Башкирии Андрей Назаров на Форуме малого и среднего бизнеса регионов стран - участниц ШОС и БРИКС.

"Мы ждем в гости Марин Ле Пен, у нас есть четкое понимание, что она приедет до конца года", - сказал Назаров.

Андрей Назаров был назначен на должность и.о. вице-премьера Башкирии в начале сентября. Это стало первым кадровым решением избранного главы Башкирии Радия Хабирова, который победил на выборах с результатом 82,02% голосов. С назначением Назарова поздравила Марин Ле Пен.

По словам и.о. вице-премьера, сейчас согласовывается программа визита, который ожидается до конца текущего года.

Пятый Форум малого и среднего бизнеса регионов стран - участниц ШОС и БРИКС проходит в Уфе с 26 по 27 сентября, в нем принимают участие около 2,5 тыс. экспертов из 30 стран. События бизнес-форума доступны всем желающим в режиме онлайн, трансляции ведутся на сайте sco-brics.ru. Организатором форума выступает правительство Республики Башкортостан. ТАСС является генеральным информационным партнером мероприятия.