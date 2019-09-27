Правительство Мурманской области ушло в отставку после инаугурации губернатора

МУРМАНСК, 27 сентября, /ТАСС/. Правительство Мурманской области в полном составе ушло в отставку после инаугурации в пятницу губернатора региона Андрея Чибиса/ Об этом сообщили ТАСС в областном правительстве.

"Согласно Уставу Мурманской области, перед вступившим в должность губернатором правительство области слагает свои полномочия, при этом продолжает действовать до формирования нового состава правительства", - уточнил собеседник агентства.

Губернатор должен сформировать новый состав правительства в течение двух месяцев со дня вступления в должность.

После оглашения результатов выборов Чибис анонсировал кадровые изменения в правительстве региона. При этом ряд отставок и назначений прошли еще до выборов, а также после выборов до инаугурации, свои посты покинули несколько вице-губернаторов и министров.

В марте Марина Ковтун, возглавлявшая Мурманскую область с 2012 года, объявила, что подала президенту РФ Владимиру Путину заявление о досрочной отставке и не намерена участвовать в выборах главы региона. Врио губернатора был назначен замглавы Минстроя РФ Чибис. Будучи кандидатом от "Единой России", он победил на выборах главы региона 8 сентября, набрав 60,07% голосов.