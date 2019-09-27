В Госдуме подготовят поправки о штрафах до 50 млн рублей за нарушение законов о выборах

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России на заседании в пятницу поручила подготовить поправки о штрафах до 50 млн рублей за нарушение интернет-ресурсами избирательного законодательства РФ. Об этом сообщил в пятницу ТАСС первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев после заседания комиссии.

Парламентарий напомнил, что в первом чтении уже принят законопроект депутатов от "Единой России" Сергея Боярского и Андрея Альшевских, который устанавливает штрафы за распространение в социальных сетях ложных фактов. "Необходимо внести поправку, которая бы устанавливала аналогичное наказание за нарушения избирательного законодательства РФ... владельцами сайтов. Всех, кто подпадает под вариант в первом чтении", - подчеркнул он.

Сопутствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях, принятые Госдумой в первом чтении одновременно с законопроектом Боярского и Альшевских, вводят штрафы за распространение указанной информации в размере до 50 млн рублей.

"Там установлена ответственность только за распространение ложной информации. Мы говорили о том, что такая же ответственность должна быть установлена, например, за размещение агитационных материалов в день тишины или в день выборов", - уточнил Исаев. По его словам, новые нормы в случае принятия будут касаться владельцев как российских, так и зарубежных ресурсов. "Если совершено преступление против законов РФ, то [виновный] наказывается вне зависимости от гражданства", - подчеркнул он.

"Мы попросили Андрея Альшевских как автора законопроекта подготовить такую поправку, мы ее рассмотрим на комиссии и, если комиссия поддержит, будем вносить эту поправку в законопроект", - заключил Исаев.

Ранее в пятницу глава комиссии Василий Пискарев сообщил, что информация о нарушении немецкой телекомпанией Deutsche Welle российского законодательства подтвердилась.

В новость были внесены изменения (15:31 мск) - добавлена информация по тексту.