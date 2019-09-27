Мурманский губернатор назначил сенатором замначальника управления президента РФ Долгова

МУРМАНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Вступивший в пятницу в должность губернатор Мурманской области Андрей Чибис назначил сенатором от исполнительных органов власти заместителя начальника управления президента РФ по общественным проектам Константина Долгова, сообщили ТАСС в правительстве региона.

Вместе с Долговым в списке кандидатур Чибиса на пост сенатора значились руководитель мурманского филиала Нахимовского училища вице-адмирал Алексей Максимчук и местный предприниматель Марина Калмыкова. С 2013 года должность сенатора от правительства Мурманской области занимал Игорь Чернышенко.

"Губернатор подписал постановление о назначении Константина Долгова представителем от исполнительных органов власти Мурманской области в Совете Федерации", - уточнили в региональном правительстве.

Долгов родился в 1968 году в Москве, окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР (ныне МГИМО) по специальности "Международные отношения". Российский дипломат и государственный деятель. В 2011-2017 годы - посол по особым поручениям МИД России, уполномоченный министерства по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, с 2017 года - заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам.

В марте Марина Ковтун, возглавлявшая Мурманскую область с 2012 года, объявила, что подала президенту РФ Владимиру Путину заявление о досрочной отставке и не намерена участвовать в выборах главы региона. Врио губернатора был назначен замглавы Минстроя РФ Чибис. Будучи кандидатом от "Единой России", он победил на выборах главы региона 8 сентября, набрав 60,07% голосов.