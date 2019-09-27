Путин обсудил с постоянными членами Совбеза урегулирование в Сирии и ситуацию с РСМД

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ перспективы дальнейшего урегулирования в Сирии, а также ситуацию, сложившуюся после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Выход США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Выход США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Главное

"Участники совещания обсудили текущие вопросы социально-экономического развития страны, затрагивалось также дальнейшие перспективы урегулирования в Сирии после завершения формирования Конституционного комитета", - сказал Песков. Кроме того, сообщил он, состоялся обмен мнениями о различных аспектах обеспечения безопасности после прекращения действия ДРСМД, в том числе и с учетом недавно направленных лидерам ведущих стран Европы и Азии посланий на эту тему.

По словам пресс-секретаря президента, во встрече участвовали премьер Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, руководитель администрации президента Антон Вайно, директор ФСБ РФ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Конституционный комитет Сирии

Решение создать Конституционный комитет Сирии для выработки рекомендаций по внесению поправок в конституцию республики было принято 31 января 2018 года в Сочи на Конгрессе сирийского национального диалога. Согласно плану бывшего спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры (занимал пост с 2014 по 2019 год), в комитет должны войти 150 человек (по 50 делегатов от Дамаска, оппозиции и гражданского общества). Каждая группа должна назначить по 15 экспертов для участия в заседаниях, которые будут проходить в Женеве за закрытыми дверями.

23 сентября 2019 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о создании комитета, отметив, что он соберется в Женеве в течение ближайших недель. По словам генсека ООН, "создание комитета может и должно быть началом политического пути к урегулированию".

Тема РСМД

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила со ссылкой на источники, что президент РФ Владимир Путин направил лидерам ряда стран, в том числе входящих в НАТО, послание с предложением о введении моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах. По данным издания, российский лидер направил такие же послания целому ряду государств, не входящих в НАТО, например, Китаю. Кроме того, письмо получили, по информации газеты, глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что послание Путина циркулярно направлено "в основные страны Европы, Азии и различные международные организация".

2 августа США вышли из ДРСМД. Президент России Владимир Путин 23 августа поручил проанализировать уровень угрозы в связи с испытанием США 18 августа новой модификации крылатой ракеты и принять меры по подготовке симметричного ответа.