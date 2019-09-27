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"Единая Россия" не поддерживает политический диалог с правящей партией Польши

При этом зампред комитета СФ Андрей Климов отметил, что единороссы всегда готовы к контактам

КАЛИНИНГРАД, 27 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" не поддерживает никакого диалога с правящей партией Польши "Закон и справедливость". Об этом заявил журналистам в Калиниграде в рамках международной коференции председатель комиссии президиума генсовета ЕР по международной детельности, заместитель председателя комитета СФ по международным делам Андрей Климов.

"Межпратийного диалога с нынешней правящей партией [Польши] у нас нет", - сказал Климов.

Он отметил, что "Единая Россия" открыта к диалогу и поддерживает связи с политическими партиями во многих европейских странах. "Но есть страны, которые полагают, что русофобия - это центр всего их политичесского мироздания. С этими странами очень трудно работать, если они априори, в самом начале, отрицают даже саму возможность диалога. Такие, к сожалению, есть, но их не так много", - сказал Климов, не став уточнять, какие именно государства имеет в виду.

Международная конференция "Перспективы и возможности укрепления безопасности и сотрудничества в Европе" проходит 27 сентября в Калининграде на площадке Музея Мирового океана. В форуме участвуют более 150 представителей политических партий из 30 европейских стран, стран - членов ОБСЕ, депутаты региональных, национальных парламентов, муниципальных советов, в том числе молодых парламентариев. По итогам форума планируется принять меморандум, который будет посвящен вопросам невмешательства во внутренние дела суверенных государств.

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РоссияПольша"Единая Россия"
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