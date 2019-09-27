В МИД обсудили дальнейшие шаги для решения проблемы репатриации российских детей из Сирии

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Заседание целевой рабочей группы по реализации мер по возвращению российских детей из Сирии состоялось в пятницу в российском внешнеполитическом ведомстве. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"По итогам заседания намечены дальнейшие конкретные шаги, которые необходимо предпринять для окончательного решения проблемы репатриации российских детей из Сирии", - сообщили в МИД РФ.

Заседание прошло под председательством спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаила Богданова и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.