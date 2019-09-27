Ставропольский губернатор назначил сенатором первого замглавы Росгвардии Меликова

СТАВРОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Избранный на второй срок и вступивший в должность губернатора Ставропольского края Владимир Владимиров подписал постановление о назначении сенатором от региона первого замглавы Росгвардии Сергея Меликова. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе губернатора края.

"Губернатор Владимир Владимиров своим постановлением наделил полномочиями сенатора Сергея Алимовича Меликова с 27 сентября 2019 года", - сказал собеседник агентства в пресс-службе главы региона.

Этим же постановлением полномочия сенатора снимаются с предыдущего члена Совета Федерации от Ставропольского края Михаила Афанасова. Полномочиями Афанасов был наделен в августе 2012 года. С ноября 2012 года по октябрь 2013 года он входил в комитет СФ по экономической политике, с октября 2013 года по апрель 2014 года - в комитет по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества. С апреля 2014 года был членом комитета по конституционному законодательству и государственному строительству.

Выборы губернатора Ставропольского края прошли в единый день голосования 8 сентября. Явка избирателей составила 66,86%, за кандидатуру Владимирова проголосовали 79,64% избирателей. В пятницу Владимиров официально вступил в должность.

Сергей Меликов родился в 1965 году в городе Орехово-Зуево Московской области. Служил во внутренних войсках, участвовал в боевых действиях первой чеченской кампании (1994-1996). В 2008-2014 годах работал на руководящих постах во внутренних войсках МВД РФ. С 12 мая 2014 года по 28 июля 2016 года - полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). С 28 июля 2016 года - первый заместитель директора Федеральной службы войск гвардии Российской Федерации - главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации.

В июне 2019 года он подал рапорт об отставке с должности первого заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, была принята отставка или нет, не сообщалось. 19 июля 2019 года во время избирательной кампании в Ставропольском крае Меликов вошел в число кандидатов в сенаторы от действующего главы Ставропольского края Владимира Владимирова.

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