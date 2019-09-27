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Генассамблея ООН - 2019
Обновлено 

Лавров обсудил с главой МИД Мексики ситуацию в Венесуэле

Министры также "рассмотрели некоторые аспекты взаимодействия России и Мексики в ООН

ТАСС, 27 сентября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Мексики Марсело Эбрард обсудили в пятницу на полях 74-й сессии ГА ООН вопросы двусторонних отношений, взаимодействие в ООН, а также ситуацию в Венесуэле. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ.

"Обстоятельно обсуждены актуальные вопросы российско-мексиканских отношений, связанные с углублением двустороннего политического диалога, развитием сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также совершенствованием договорно-правовой базы", - сообщили в дипведомстве.

Кроме того, как указали в МИД РФ, министры "рассмотрели некоторые аспекты взаимодействия двух стран в ООН, обменялись мнениями по отдельным ключевым международным и региональным темам, включая ситуацию в Венесуэле".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичМексикаРоссияГенассамблея ООН - 2019
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