Лавров проводит встречу с Помпео на полях ГА ООН

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео начинается на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает корреспондент ТАСС.

Переговоры проходят в зале консультаций СБ ООН. Открытая для СМИ протокольная часть состоялась без слов. Главы внешнеполитических ведомств пожали друг другу руки и сели за стол переговоров.

Однако не обошлось и без уже ставших привычными вопросов, которые представители американских СМИ выкрикивают министрам в начале встречи. Так, журналисты поинтересовались у Помпео, будет ли он обсуждать с Лавровым телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, стенограмма которого была опубликована ранее. У главы российского МИД попытались узнать мнение о процедуре импичмента американского лидера. Но, как и ожидалось, оба вопроса остались без ответа, а представителей СМИ попросили покинуть зал.

Лавров возглавляет российскую делегацию на 74-й сессии Генассамблеи ООН. В пятницу он выступит с трибуны ООН и проведет итоговую пресс-конференцию, а затем отправится в Москву.