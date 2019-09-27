Лавров обсудил с главами МИД ОДКБ безопасность в регионе Центральной Азии

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу обсудил с главами МИД стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан) вопросы безопасности в Центральной Азии и Афганистане. Как говорится в сообщении МИД РФ, встреча прошла на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Стороны обменялись мнениями по актуальным проблемам глобальной и региональной безопасности. Подчеркнута необходимость дальнейшей консолидации усилий по обеспечению стабильности в Центральной Азии с учетом ситуации в Афганистане, - отметили в министерстве. - Выражена заинтересованность в углублении связей с другими региональными объединениями, прежде всего с Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в противодействии транснациональным угрозам".

"Условлено продолжать совместные усилия в отношении недопустимости искажения истории и пересмотра итогов Второй мировой войны. Принято совместное заявление в связи с 80-летием начала Второй мировой войны", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ добавили, что стороны обсудили вопросы расширения взаимодействия Организации Договора о коллективной безопасности с ООН, а также вклад ОДКБ, СНГ и ШОС в борьбу с терроризмом и экстремизмом. "Рассмотрен ход подготовки к очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая запланирована на 28 ноября в Бишкеке", - отметили в министерстве.