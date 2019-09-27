В Мосгордуме седьмого созыва зарегистрировано пять депутатских объединений

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы седьмого созыва зарегистрировали четыре фракции и одно депутатское объединение, сообщается в пятницу на официальном сайте столичного парламента.

По результатам выборов в Мосгордуму КПРФ получила 13 мест, партия "Яблоко" - четыре места, "Справедливая Россия" - три места, также в парламент прошли 26 самовыдвиженцев, включая официально поддержанную партией "Яблоко" Дарью Беседину (8-й округ). Партия "Единая Россия" не выдвигала кандидатов в депутаты Мосгордумы, но ее члены были избраны в парламент как самовыдвиженцы.

"Регистрация политических фракций и депутатских объединений в московской думе завершилась", - уточнил ТАСС в пятницу глава столичного парламента Алексей Шапошников.

Зарегистрированы четыре фракции и постоянное депутатское объединение "Моя Москва". Во фракцию "Единая Россия" вошли 19 самовыдвиженцев, руководителем избран Степан Владимирович Орлов. Это самое крупное депутатское объединение в Мосгордуме седьмого созыва.

Фракция КПРФ в новом созыве Мосгордумы насчитывает 13 членов, председатель - Николай Григорьевич Зубрилин. Три депутата представляют фракцию "Справедливая Россия" под руководством Михаила Леонидовича Тимонова. Пять депутатов вошли в постоянное объединение "Моя Москва", которое возглавила Елена Леонидовна Николаева. Также столичном парламенте вновь создана фракция партии "Яблоко". В ее состав вошли четыре депутата, руководитель фракции - Максим Круглов.

Формирование фракций

19 сентября депутаты Мосгордумы поддержали проект постановления о внесении изменений в регламент столичного парламента, касающихся сохранения депутатских объединений при новом созыве. Фракция или другое депутатское объединение, существовавшее в думе предыдущего созыва продолжает действовать в новом созыве путем подачи информации о своем составе в аппарат Московской городской думы, если в течение двух недель со дня начала сроков полномочий депутатов нового созыва в нее войдет хотя бы один депутат. Оставлена процедура регистрации фракций только для вновь созданных депутатских объединений, которых не было в думе предыдущего созыва.

Автор проекта постановления и депутат Мосгордумы шестого созыва (2014-2019 годов) Татьяна Портнова пояснила ТАСС, что после принятия документа фракцию нет необходимости регистрировать каждую сессию работы парламента, а она работает без дополнительной регистрации все время созыва думы - пять лет. По ее словам, депутатское объединение может быть создано одним и более депутатами, являющиеся членами одноименной партии, а также избранными в думу как самовыдвиженцы, в том числе не имеющими партийную принадлежность. Согласно постановлению, депутат думы нового созыва, входивший в предыдущем созыве парламента в постоянное депутатское объединение, сохраняет свое членство в нем.

Мосгордума шестого созыва насчитывала четыре фракции: "Единая Россия" - 28 депутатов, КПРФ - 5 депутатов, по одному депутату было во фракциях "Родина" и ЛДПР. Кроме того, независимые депутаты образовали депутатскую группу "Моя Москва" - 10 депутатов.