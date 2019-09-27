Лавров проводит встречу с главой МИД Китая Ван И

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу на полях Генассамблеи ООН с главой МИД КНР Ван И.

Открывая переговоры, Лавров отметил, что у него и у Ван И сложилась традиция всегда находить время для встреч и обсуждения на полях международных мероприятий, в которых они участвуют. "Я очень ценю эту возможность обсудить, как обстоят дела, прежде всего на Генеральной Ассамблее ООН, посмотреть, что мы должны сделать для продвижения двустороннего стратегического партнерства и всеобъемлющего взаимодействия в соответствии с теми решениями, которые приняли наши лидеры", - сказал Лавров.

В свою очередь Ван И отметил, что в этом году отмечается 70-летие Китая и одновременно юбилей российско-китайских дипломатических отношений. СССР, правопреемницей которого является Россия, признал КНР сразу после ее создания в 1949 году. "У нас высокий уровень стратегических контактов, эти контакты очень важны", - сказал Ван И.

"Необходимо постоянно поднимать уровень всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вносить общий вклад и мудрость в дело мира и стабильности во всем мире. Я бы также хотел обменяться мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес", - подчеркнул глава МИД КНР.