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Спецпредставитель генсека ООН по Сирии посетит Москву для консультаций

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин сообщил, что Гейр Педерсен проведет переговоры до первого заседания сирийского конституционного комитета

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен посетит Москву для консультаций до первого заседания сирийского конституционного комитета. Об этом сообщил в пятницу ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

"Мы всегда рады видеть спецпосланника генсекретаря ООН по Сирии. Я знаю, что он до первого заседания конституционного комитета в Женеве хочет провести контакты с нами в Москве, - сказал он. - Про даты мы еще не говорили".

В четверг министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сообщил, что первое заседание конституционного комитета состоится 30 октября. В тот же день Вершинин сообщил, что даты проведения заседания могут измениться.

Решение создать конституционный комитет Сирии для выработки рекомендаций по внесению поправок в конституцию республики было принято 31 января 2018 года в Сочи на Конгрессе сирийского национального диалога. 23 сентября 2019 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о создании комитета, отметив, что он соберется в Женеве в течение ближайших недель. По словам Гутерриша, "создание комитета может и должно быть началом политического пути к урегулированию".

Теги
СирияРоссияПедерсен, Гейр
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