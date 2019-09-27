Спецпредставитель генсека ООН по Сирии посетит Москву для консультаций

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен посетит Москву для консультаций до первого заседания сирийского конституционного комитета. Об этом сообщил в пятницу ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

"Мы всегда рады видеть спецпосланника генсекретаря ООН по Сирии. Я знаю, что он до первого заседания конституционного комитета в Женеве хочет провести контакты с нами в Москве, - сказал он. - Про даты мы еще не говорили".

В четверг министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сообщил, что первое заседание конституционного комитета состоится 30 октября. В тот же день Вершинин сообщил, что даты проведения заседания могут измениться.

Решение создать конституционный комитет Сирии для выработки рекомендаций по внесению поправок в конституцию республики было принято 31 января 2018 года в Сочи на Конгрессе сирийского национального диалога. 23 сентября 2019 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о создании комитета, отметив, что он соберется в Женеве в течение ближайших недель. По словам Гутерриша, "создание комитета может и должно быть началом политического пути к урегулированию".