Лавров обратил внимание Помпео на неприемлемость отказа в визах делегации России на ГА ООН

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Майклом Помпео обратил внимание на неприемлемость американских действий по отказу в визах представителям российской делегации на 74-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщили в пятницу в МИД РФ.

"Обращено внимание на неприемлемость американских действий по отказу российским представителям в визах на многосторонние мероприятия в рамках ООН, а также для двустороннего диалога", - указали в дипведомстве.