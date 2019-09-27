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Лавров обратил внимание Помпео на неприемлемость отказа в визах делегации России на ГА ООН

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Майклом Помпео обратил внимание на неприемлемость американских действий по отказу в визах представителям российской делегации на 74-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщили в пятницу в МИД РФ.

"Обращено внимание на неприемлемость американских действий по отказу российским представителям в визах на многосторонние мероприятия в рамках ООН, а также для двустороннего диалога", - указали в дипведомстве.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияПомпео, Майкл (Майк)Генассамблея ООН - 2019Отказ в визах российской делегации на Генассамблее ООН
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