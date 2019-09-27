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Саммит Россия – Африка

Замглавы МИД обсудил с послами Эфиопии и Кении подготовку к саммиту России и Африки

Стороны также затронули практические задачи расширения сотрудничества РФ с Межправительственной организацией по развитию

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов обсудил в пятницу с главами диппредставительств Эфиопии и Кении Алемайеху Тегену Аргау и Винни Мванджалу подготовку встречи на высшем уровне Россия - Африка, которая пройдет в октябре в Сочи. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе состоявшейся беседы был предметно рассмотрен комплекс вопросов, связанных с подготовкой и проведением в октябре в Сочи экономического форума и саммита Россия - Африка, - отметили в министерстве. - В этом контексте были затронуты практические задачи расширения взаимовыгодного сотрудничества Российской Федерации с Межправительственной организацией по развитию".

23-24 октября в Сочи пройдут саммит и экономический форум Россия - Африка. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них уже подтвердили свое участие.

Теги
ЭфиопияКенияРоссияСаммит Россия – Африка
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