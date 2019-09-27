Лавров на полях Генассамблеи ООН встретился с главой МИД Кубы

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая в пятницу встречу со своим кубинским коллегой Бруно Родригесом, рассказал о своем плотном графике контактов на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН.

"Вот это настоящий гендерный баланс", - с улыбкой воскликнул Лавров, встречая кубинскую делегацию, члены которой, кроме главы МИД страны, были только женщины.

Отвечая на вопрос о том, как у него дела, российский министр признался, что "немного суетно".

"Понимаете, когда ты находишься на Генассамблее, то стараешься встретиться с максимальным количеством коллег, особенно с теми, кто находится далеко от России. Но и те, кто живет по соседству, тоже хотят увидеться", - пояснил он.

Накануне Гавана оказалась в центре политического внимания после того, как госсекретарь США Майкл Помпео объявил о введении санкции в отношении первого секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро и членов его семьи.