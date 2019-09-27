Лавров проводит встречу с исполнительным вице-президентом Венесуэлы

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес обсуждают в Нью-Йорке на встрече на полях Генассамблеи ООН развитие сотрудничества двух стран.

"Это замечательная возможность обсудить наши отношения и то, как мы будем дальше развивать наше сотрудничество с учетом итогов визита президента Николаса Мадуро в Москву", - сказал Лавров, открывая переговоры с Родригес.

Вице-президент Венесуэлы отметила, что встреча Мадуро и президента России Владимира Путина, которая прошла на этой неделе в Москве, была замечательной.

Также Лавров и глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса подписали план консультации между министерствами иностранных дел РФ и Венесуэлы на 2019-2021 годы.