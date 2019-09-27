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Генассамблея ООН - 2019

Лавров и Ван И высказались за углубление взаимодействия в ШОС и БРИКС

Главы внешнеполитических ведомств России и Китая обсудили актуальные вопросы дальнейшего укрепления отношений стратегического партнерства в политической, экономической и культурно-гуманитарной областях

ТАСС, 27 сентября. Главы МИД РФ и КНР Сергей Лавров и Ван И на состоявшейся в пятницу на полях сессии Генассамблеи ООН встрече обсудили вопросы двусторонних отношений и высказались за углубление сотрудничества в рамках ШОС и БРИКС. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили актуальные вопросы дальнейшего укрепления отношений стратегического партнерства в политической, экономической и культурно-гуманитарной областях. Затронули ряд тем международной повестки дня, отметив высокий уровень взаимодействия России и Китая на различных ооновских площадках", - информировали в министерстве.

"Подчеркнута важность углубления сотрудничества в рамках ШОС и БРИКС", - отметили в МИД.

Теги
РоссияКитайВан ИГенассамблея ООН - 2019
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