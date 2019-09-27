Лавров и Ван И высказались за углубление взаимодействия в ШОС и БРИКС

ТАСС, 27 сентября. Главы МИД РФ и КНР Сергей Лавров и Ван И на состоявшейся в пятницу на полях сессии Генассамблеи ООН встрече обсудили вопросы двусторонних отношений и высказались за углубление сотрудничества в рамках ШОС и БРИКС. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили актуальные вопросы дальнейшего укрепления отношений стратегического партнерства в политической, экономической и культурно-гуманитарной областях. Затронули ряд тем международной повестки дня, отметив высокий уровень взаимодействия России и Китая на различных ооновских площадках", - информировали в министерстве.

"Подчеркнута важность углубления сотрудничества в рамках ШОС и БРИКС", - отметили в МИД.