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Генассамблея ООН - 2019

Лавров обсудил с главой МИД Египта подготовку к саммиту Россия - Африка

Саммит и экономический форум Россия - Африка пройдут в Сочи 23-24 октября

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Египта Сергей Лавров и Самех Шукри рассмотрели в пятницу подготовку у саммиту Россия - Африка в Сочи 23-24 октября.

"Мы ждем с нетерпением предстоящего саммита Россия - Африка в Сочи, - сказал Шукри. - Все приготовления, которые требуются для проведения, сделаем либо в рамках нашего заблаговременного визита в Москву, либо через другие контакты".

"Думаю, все идет хорошо", - добавил он.

23-24 октября в Сочи пройдут саммит и экономический форум Россия - Африка. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них уже подтвердили свое участие. Россия и Египет являются сопредседателями саммита.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичЕгипетРоссияГенассамблея ООН - 2019
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