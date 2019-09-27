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Главы МИД России и Кубы обсудили развитие сотрудничества в условиях усиления санкций США

Сергей Лавров и Бруно Родригес Паррилья подтвердили стремление к наращиванию взаимодействия в ООН

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях Генассамблеи ООН обсудил с кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей двустороннее сотрудничество в рамках усиления американских санкций, сообщается на сайте ведомства в пятницу.

"Проведена "сверка часов" по ряду ключевых вопросов российско-кубинского стратегического партнерства. Особое внимание было уделено развитию двусторонних торгово-экономических связей в условиях усиления санкционного давления CША на Кубу", - говорится сообщении.

Также главы ведомств отметили поддержание динамики политического диалога двух стран и подтвердили стремление к наращиванию взаимодействия в ООН.

74-я сессия Генассамблеи ООН проходят в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичКубаРоссия
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