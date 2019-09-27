Лавров на встрече с Помпео обсудил продление СНВ-3

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что на встрече с госсекретарем США Майклом Помпео обсудил продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) и мораторий на испытание ракет средней дальности.

"Наше предложение по-прежнему на столе: <...> после развала Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности подумать над взаимным мораторием на развертывание этого класса ракет и сделать соответствующее объявление, подумать о том, чтобы поскорее начать работу по подготовке к продлению ДСНВ. Майкл Помпео выразил готовность обсуждать эти темы, но и подтвердил известную американскую позицию, что вдвоем это делать уже трудно, надо расширять рамки", - сказал Лавров в пятницу на пресс-конференции по итогам участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы будем не против любых форматов при понимании, что все участники, которых США хотели бы пригласить, ответят на это приглашение. Но в любом случае наша позиция такая: ДСНВ, который истекает уже в феврале 2021 года, при всех обстоятельствах нужно было бы продлить. <...> Надеюсь, что у нас с американскими коллегами продолжится разговор на эту тему", - добавил министр.