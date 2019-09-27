Помпео подтвердил Лаврову, что не имеет отношения к отказу в визах делегации РФ на ГА ООН

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео на прошедшей встрече подтвердил, что ни он, ни президент Дональд Трамп не имеют никакого отношения к отказу выдать визы части делегации РФ на Генассамблее ООН. Об этом сообщил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Разумеется, я затронул возмутительную ситуацию с фактическим отказом выдать визы значительной части членов делегации РФ - 13 человек, по-моему, если брать в целом. Как я сказал в день прилета, когда меня об этом спросили, у меня нет ни малейших сомнений, что ни президент Трамп, ни госсекретарь Помпео не имеют к этому никакого отношения, что мне Майкл Помпео и подтвердил", - сказал Лавров.

"Но если это так, то возникает вопрос, как же там принимаются решения, которые напрямую связаны с выполнением обязательств Вашингтона по обеспечению нормального функционирования штаб-квартиры ООН", - добавил Лавров.

Россияне в американских тюрьмах

Глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с госсекретарем США Майклом Помпео на полях Генассамблеи ООН напомнил о Викторе Буте, Константине Ярошенко, Марии Бутиной и других российских гражданах, отбывающих сроки в американских тюрьмах.

"Мы вопросы по Буту ставим каждый раз при любом контакте с американской стороной. Я упоминал о длинном перечне раздражителей и проблем в наших отношениях, который американцам регулярно передается, - заявил он в пятницу на пресс-конференции по итогам участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. - И судьба Виктора Бута, равно как Константина Ярошенко и Марии Бутиной между прочем, и других наших граждан, которые были похищены либо обманом, либо в грубейшее нарушение законов тех стран, где их схватили, нас интересует в качестве приоритета. И сегодня я напомнил Майклу Помпео об этих наших озабоченностях, которые требуют внимания".