Власти Татарстана намерены развивать студенческий обмен с Китаем

КАЗАНЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Татарстана заинтересованы в развитии студенческого обмена и гуманитарного сотрудничества с Китаем. Об этом президент республики сказал на встрече с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу в пятницу.

"Мы также работаем над расширением нашего сотрудничества с Китаем в области культуры, образования, науки, туризма, спорта и молодежных обменов. В настоящее время в казанских вузах обучаются свыше 1,5 тыс. студентов из вашей страны. Мы заинтересованы в дальнейшем привлечении китайских студентов в наши вузы", - сказал Рустам Минниханов, слова которого приводит пресс-служба главы региона.

Татарстан, являясь одним из промышленно-развитых регионов России, активно развивает отношения с китайскими партнерами, добавил Минниханов. Примером успешного сотрудничества республики с китайским бизнесом стало партнерство с корпорацией Haier. Так, компания открыла в Татарстане завод по выпуску холодильников, а в августе в городе Набережные Челны запущено производство стиральных машин. Кроме того, сейчас корпорация ведет работу по созданию в регионе высокотехнологичного индустриального парка.

"Наш товарооборот по итогам прошлого года увеличился на 10% и составил $630 млн. При участии Китайской национальной химико-инженерной корпорации в Татарстане построен завод по производству минеральных удобрений "Аммоний". С Тяньцзинской зоной экономического и технического развития мы работаем над созданием совместного предприятия развития нашей ОЭЗ "Алабуга", - сказал Минниханов.

Активное взаимодействие идет по линии автомобилестроения - "Камаз" и китайская компания "Вейчай" организовали совместное предприятие по производству двигателей. Фирма "Раритэк" из Татарстана совместно с китайской "Бейджи Фотон Мотор" запустили серийное производство автобусов на газомоторном топливе.

Обмен опытом

В Казани в августе 2019 года прошел чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills 2019, в котором приняли участие 63 страны в 56 компетенциях. Следующий чемпионат пройдет в китайском Шанхае в 2021 год. Минниханов отметил, что Татарстан готов поделиться опытом в подготовке к турниру.

Ли Чжаньшу отметил, что Татарстан развивается быстрыми темпами. В Казани перед встречей с главой региона он успел посетить Казанский вертолетный завод и Казанский федеральный университет.

"Мы знаем, что в Татарстане представлена серьезная промышленная база, особенно, нефтегазовый сектор и машиностроение. Я давно хотел посетить ваш регион. Ваши предприятия известны в Китае. Так, наше сотрудничество с Казанским вертолетным заводом началось в 50-х годах прошлого века", - сказал спикер парламента Китая.

Татарстан на сегодняшний день подписал семь соглашений с провинциями Китая и 14 соглашений между муниципальными образованиями. В российском регионе работает генконсульство КНР, в Пекине действует торгово-экономическое представительство Татарстана. Происходит обмен делегациями.