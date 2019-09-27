Лавров обсудил с председателем Генассамблеи ООН устойчивое развитие и изменение климата

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обсудил с ее председателем Тиджани Мухаммад-Банде достижение целей устойчивого развития и вопросы глобального изменения климата. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Стороны уделили особое внимание вопросам повышения эффективности работы Генассамблеи ООН как главного универсального органа Организации, - отметили в министерстве. - Была также затронута проблематика реализации "Повестки-2030" и изменения климата".

Лавров выразил надежду, что Мухаммад-Банде "будет способствовать установлению атмосферы конструктивного сотрудничества в ГА ООН и ориентировать государства-члены на достижение консенсуса", добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.