Посол РФ на Кипре: Россия желает видеть Восточное Средиземноморье свободным от конфликтов

НИКОСИЯ, 28 сентября. /ТАСС/. Москва заинтересована стабильности в странах Восточного Средиземноморья и в разрешении спорных ситуаций в этом регионе путем диалога. Об этом говорится в авторской статье посла РФ в Республике Кипр Станислава Осадчего "Приоритеты внешней политики России", которую в пятницу опубликовала издаваемая в Никосии газета Phileleftheros.

В ней дипломат рассказал, что Москва намерена работать над тем, чтобы в Европе не было разделительных линий, которые, как отметил Осадчий, никуда не исчезли после окончания холодной войны, а наоборот, передвигаются все ближе к российским границам. "Наш давний и добрый партнер в Европе - Республика Кипр не понаслышке знает, что такое "разделительные линии" и насколько важны вопросы безопасности для полноценного развития государства", - добавил посол, напомнив, что "по сей день остров продолжает оставаться разделенным", и что, более того, "нестабильность сегодня фактически охватила весь регион Восточного Средиземноморья".

"Россия заинтересована в сохранении этого региона свободным от споров и конфликтов. Сейчас как никогда важно проявлять сдержанность и политическую мудрость", - продолжил Осадчий. По его словам, РФ активно сотрудничает со странами Восточного Средиземноморья, развивая партнерские отношения не только с Кипром, но и с Грецией, Египтом, Ливаном, Израилем и Турцией. "Убеждены, что путь к разрешению спорных вопросов, стабильности, безопасности и процветанию Восточного Средиземноморья лежит через диалог, сотрудничество заинтересованных в этом стран с учетом уважения интересов друг друга", - констатировал посол.

Он сообщил, что РФ с большим интересом наблюдает за формированием в Восточном Средиземноморье так называемых "трехсторонних форматов" (в одном из которых участвуют Кипр, Греция и Египет - прим. ТАСС), в качестве главной цели которых объявлено создание в регионе пространства мира, стабильности и процветания. "Отмечаем важную цементирующую роль, которую играет в этом процессе Никосия", - подчеркнул дипломат.

Энергетические программы и кипрское урегулирование

Москва, как напомнил посол, убеждена, что Кипр в соответствии с международным правом обладает суверенными правами на исключительную экономическую зону и имеет полное право на эксплуатацию находящихся в ней природных ресурсов. "Россия известна своей твердой и принципиальной позицией по кипрскому урегулированию. Убеждены, что нарушение суверенитета Республики Кипр не может способствовать созданию условий для прочного, жизнеспособного и справедливого решения кипрской проблемы", - заявил Осадчий.

Он добавил, что российская сторона выступает против односторонних действий в отношении "города-призрака" Вароша, находящегося в буферной зоне ООН. По словам российского дипломата, Москва считает, что любые попытки, направленные на открытие этого города для посещения, должны предприниматься в строгом соответствии с имеющимися на этот счет резолюциями ООН.

"Приветствуем усилия старшего должностного лица ООН Джейн Холл Лют и лидеров обеих общин по перезапуску межобщинного переговорного процесса по кипрскому урегулированию с целью нахождения развязок на основе известных ооновских резолюций. Как постоянный член СБ ООН Россия будет всецело поддерживать подобные усилия", - заявил Станислав Осадчий.

В заключении посол РФ выразил надежду, что "кипрская внешняя политика, традиционно ориентировавшаяся на развитие партнерских отношений со всеми странами, не будет встроена в логику конфронтационной политики и не будет ставиться перед ложным и порочным по своей сути выбором в пользу России или Запада". "Духовное и культурное единство наших народов, объединяющие нас искренние чувства дружбы и симпатии остаются прочной основой российско-кипрcкого взаимодействия", - уверен дипломат.