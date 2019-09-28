В МИД РФ заявили, что Москва настаивает на ослаблении оружейного эмбарго в отношении ЦАР

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Россия считает, что ослабление оружейного эмбарго в отношении Центрально-Африканской республики (ЦАР) будет способствовать усилению ее силовых структур и реализации мирного соглашения между правительством страны и вооруженными группировками. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на встрече высокого уровня по ЦАР, которая состоялась в четверг на полях Генассамблеи ООН.

"Строгий санкционный режим не позволяет центральноафриканцам повышать потенциал своих силовых структур, эффективно бороться с разгулом преступности и поднимающим голову терроризмом <...> Совет Безопасности ООН должен следить за тем, чтобы санкции соответствовали политическому контексту и не мешали урегулированию конфликта. Полагаем, что дальнейшее ослабление оружейного эмбарго способствовало бы успешной реализации политического соглашения [мирное соглашение между правительством и группировками повстанцев от 6 февраля 2019 года]", - приводятся слова Вершинина в сообщении на сайте МИД РФ, опубликованном в субботу.

Дипломат подчеркнул, что Россия оказывает властям ЦАР безвозмездную помощь в повышении боеспособности вооруженных сил и правоохранительных органов. Российские инструкторы, работающие в африканской республике, подготовили больше 3 тыс. силовиков, за что удостоились высокой оценки властей. Кроме того, в ЦАР отправлены две партии российского стрелкового оружия и боеприпасов, добавил он.

В январе СБ ООН единогласно принял предложенную Францией резолюцию по продлению на год санкций и оружейного эмбарго в отношении ЦАР. Меры не распространяются на поставки оружия и техники Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР, Региональной целевой группе Африканского союза, миссии Европейского союза и французских сил, развернутых в ЦАР. Кроме того, допускаются поставки вооружений для сил безопасности страны при условии, что они санкционированы специальным комитетом Совбеза.

Экономические санкции в отношении ЦАР были введены СБ ООН в январе 2014 года одновременно с решением одобрить развертывание в стране сил Европейского союза. Под санкции, в частности, попали экс-президент ЦАР Франсуа Бозизе, свергнутый в 2013 году в результате военного переворота, а также главари мусульманского и христианского ополчения.