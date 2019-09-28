Посол РФ: Россия может гордиться причастностью к образованию Китайской Народной Республики

ПЕКИН, 28 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. Россия может гордиться причастностью к образованию в 1949 году Китайской Народной Республики. Об этом заявил ТАСС посол РФ в КНР Андрей Денисов. Группа российских дипломатов и журналистов стала в пятницу первой иностранной делегацией, посетившей бывшую резиденцию лидера китайской революции Мао Цзэдуна (1893-1976) в местности Сяншань (Душистые горы) в северо-западной части Пекина. Там с марта по сентябрь 1949 года работало Центральное народное правительство Китая, после провозглашения 1 октября Китайской Народной Республики переехавшее в Запретный город. Открытие мемориала приурочено к 70-летию КНР.

"Наша страна была первой, которая 70 лет назад признала КНР, мы установили с ней отношения буквально на второй-третий день", - сказал посол в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Образование Нового Китая было велением времени, совпадением исторических предпосылок, прежде всего", - продолжил он. "Безусловно, для нас есть повод гордиться тем, что и мы, наша страна, наш народ, причастны к этому историческому событию", - подчеркнул он.

"Мы находимся на пороге празднования 70-летия образования Китайской Народной Республики. Это не только праздник Китая, это дата мировой истории, можно сказать, разделившая ХХ век напополам, - отметил Денисов. - Нам предоставилась возможность посетить одно из исторических мест, связанных с этой датой". Отсюда, напомнил он, направлялись военные операции Народно-освободительной армии Китая, здесь же закладывались основы будущей государственности Народного Китая.

"Безусловно, если бы не помощь нашей страны, если бы не взаимодействие наших стран на довольно большом историческом отрезке времени, не только в 40-е годы, но и раньше, начиная с 20-х годов, возможно, Нового Китая в том виде, в каком он был образован тогда, в 1949 году, и не было бы", - резюмировал дипломат.