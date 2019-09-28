Губернатор Волгоградской области выдвинул Блошкина на пост спикера облдумы

ВОЛГОГРАД, 28 сентября. /ТАСС/. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выдвинул в субботу на заседании президиума регионального отделения партии "Единая Россия" кандидатуру Александра Блошкина на должность председателя Волгоградской областной думы, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Волгоградской области.

"Губернатор предложил рассмотреть кандидатуру Блошкина Александра Ивановича на должность председателя Волгоградской областной думы, учитывая его опыт работы в реальном секторе экономики", - сказали в пресс-службе.

Бочаров также отметил организаторские способности Блошкина, его профессиональные и человеческие качества, которые позволят ему выполнить задачи, стоящие перед высшим законодательным собранием области, добавили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Ранее 64-летний Блошкин занимал пост заместителя губернатора, курировал вопросы внутренней политики.