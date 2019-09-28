Губернатор Волгоградской области выдвинул Горнякова на пост сенатора от облдумы

ВОЛГОГРАД, 28 сентября. /ТАСС/. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выдвинул в субботу на совместном расширенном заседании президиума регионального отделения партии "Единая Россия" кандидатуру Сергея Горнякова в качестве сенатора от областной Думы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Волгоградской области.

"Губернатор предложил рассмотреть кандидатуру 53-летнего Сергея Васильевича Горнякова, заместителя председателя Волгоградской областной Думы, руководителя регионального отделения партии "Единая Россия" в качестве сенатора от областной Думы", - сказали в пресс-службе.

По мнению Бочарова, региональное отделение партии "Единая Россия" вносит существенный вклад в стабилизацию социально-экономической обстановки в Волгоградской области и в ее развитие, и значительная роль в этой работе принадлежит активу партии и лично секретарю регионального отделения партии Горнякову. В ходе своей работы в органах местного самоуправления и в законодательном собрании области в качестве секретаря регионального отделения партии Горняков проявил свои лучшие качества, что позволило консолидировать людей на решение задач в интересах жителей области и региона в целом, добавил Бочаров.

"Предлагаю вам поддержать предложение о наделении Горнякова полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания России от высшего законодательного органа Волгоградской области. Считаю, что его опыт, в том числе совместной работы с Николаем Петровичем Семисотовым позволит более активно представлять и отстаивать интересы Волгоградской области на федеральном уровне", - цитирует губернатора пресс-служба администрации Волгоградской области.

24 сентября избранный на второй срок и вступивший в должность губернатора Волгоградской области Андрей Бочаров назначил сенатором от исполнительной власти региона 50-летнего председателя областной думы Николая Семисотова.