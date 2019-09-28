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Лавров отметил ценность совместного исторического прошлого России и Греции

Афины - добрый партнер Москвы в Европе, отметил глава МИД России

МОСКВА. 28 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Сергей Лавров в рамках международного общественного форума "Русская неделя на Ионических островах" отметил важность и ценность совместного исторического прошлого России и Греции. Об этом сообщается в субботу на сайте МИД РФ.

"Афины - наш добрый партнер в Европе. Взаимная симпатия россиян и греков опирается на вековые связи, духовное и цивилизационное родство и неподвластна капризам политической конъюнктуры. Ценим бережное отношение греческих друзей к совместному историческому прошлому. Радует, что на Корфу продолжают трепетно хранить память об освободителе Ионических островов - великом русском флотоводце адмирале Федоре Федоровиче Ушакове", - сказал Лавров.

Также он отметил важность инициативы Греции, которая на протяжении многих лет способствует укреплению атмосферы доверия и взаимопонимания между двумя народами, знакомит ее широкую общественность с богатым историческим наследием России.

По словам министра, форум станет заметным событием в культурной жизни России и Греции, послужит дальнейшему наращиванию двустороннего гуманитарного сотрудничества.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичГрецияРоссия
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