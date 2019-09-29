Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.

73-летнего Мешкова, перенесшего инсульт на отдыхе в Турции, 16 сентября доставили в больницу в Красногорске. Он находился в тяжелом состоянии в реанимации.

"Папа сегодня скончался в больнице", - сказала Мешкова.

Она не сообщила других подробностей, в том числе где и когда состоятся похороны.

Мешкова избрали президентом Крыма в феврале 1994 года. В марте 1995 года решением Верховной рады и президента Украины Конституция Республики Крым была отменена, пост президента упразднен. В декабре 1998 года вступила в действие новая конституция республики. Республику Крым переименовали в Автономную Республику Крым в составе Украины. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.