Захарова: публикация разговора Трампа с Зеленским показала опасность переговоров с США

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Публикация стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского показала, что вести переговоры с Вашингтоном опасно. Данное действие США меняет форму отношений между государствами, заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Я согласна со многими оценками, что это [публикация стенограммы разговора Трампа и Зеленского], безусловно, меняет картину, и даже не картину, а, наверное, форму отношений между государствами, между странами, между лидерами, между политиками. Потому что теперь, вот уже как, наверное, третий день после этого скандала, все понимают, что звонить в Вашингтон, вести переговоры, встречаться - опасно", - сказала она в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.