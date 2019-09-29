Захарова: публикация разговора Трампа с Зеленским показала опасность переговоров с США

"Я согласна со многими оценками, что это [публикация стенограммы разговора Трампа и Зеленского], безусловно, меняет картину, и даже не картину, а, наверное, форму отношений между государствами, между странами, между лидерами, между политиками. Потому что теперь, вот уже как, наверное, третий день после этого скандала, все понимают, что звонить в Вашингтон, вести переговоры, встречаться - опасно", - сказала она в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.