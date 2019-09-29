Захарова: демократы не привели аргументов о причастности РФ к скандалу Трамп - Зеленский

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси не представила никаких аргументов, которые подтверждали бы причастность РФ к скандалу вокруг телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в воскресенье в интервью передаче "Большая игра" на Первом канале.

"Все это [публикацию стенограммы телефонной беседы Трампа и Зеленского] обсуждали [на Генассамблее ООН], ходили с этой распечаткой. И шокированы были не меньше, когда через день демократы поняли, что они натворили, и что они получили сильнейший удар в начале избирательной кампании, и когда Пелоси выпустили опять на телевидение для того, чтобы хоть как-то минимизировать ущерб от того действа, которое она совершила. И она совершила еще большую ошибку, сказав, что за этим стоит опять же Россия, не приведя вообще никаких аргументов, а аргументов здесь нельзя было привести никаких", - сказала она.

Захарова также отметила, что эффект, который получила Демократическая партия США от ситуации вокруг телефонных переговоров Трампа и Зеленского, стал еще одним элементом "шока для всех".

Ранее спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) заявила, что считает Москву причастной к скандалу вокруг июльского телефонного разговора лидеров США и Украины. Как выразилась Пелоси, "Россия приложила к этому руку". Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал это заявление проявлением паранойи, очевидной для всех.