Захарова: при Зеленском в украинской политике нет противоречий между заявлениями и делами

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что в украинской политике при президентстве Владимира Зеленского пока нет противоречий между заявлениями и действиями, как это наблюдалось при Петре Порошенко.

"Пока я не вижу противоречий, которые я, например, раньше наблюдала в украинской политике между заявлениями, и, может быть, какими-то кулуарными переговорами и непосредственными действиями. Вот раньше это все было на противоречиях, приходили люди, которые говорили о мире, а на самом деле они делали все, чтобы была война. Здесь есть желание изменить эту ситуацию", - сказала она в эфире программы "Большая игра" на Первом канале в воскресенье.

По словам Захаровой, из разговора президента США Дональда Трампа и Зеленского очевидно, что президент Украины - человек, "который хочет сделать что-то для своей страны".

Ранее на приеме, организованном американским лидером Дональдом Трампом в честь глав государств - участников 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, состоялась первая встреча между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщили в российском МИДе, встреча не была запланированной. По ее итогам Лавров сообщил журналистам, что в ходе короткой беседы с Зеленским обсудил урегулирование ситуации в Донбассе. По его словам, с обеих сторон была выражена заинтересованность решать ситуацию в Донбассе в соответствии с минскими договоренностями.