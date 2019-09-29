Посол России в Австрии поздравил Курца с победой на парламентских выборах

ВЕНА, 29 сентября. /ТАСС/. Посол России в Австрии Дмитрий Любинский поздравил в воскресенье лидера Австрийской народной партии (АНП) Себастьяна Курца с уверенной победой на досрочных выборах в Национальный совет (нижняя палата парламента), пожелал ему сформировать дееспособное правительство и заявил о готовности РФ продолжать сотрудничество с будущими властями республики.

"Можно поздравить лидера Австрийской народной партии (АНП) Себастьяна Курца с убедительной победой "народников" и пожелать скорейшего формирования дееспособного федерального правительства. Российская сторона готова к продолжению плодотворного сотрудничества с будущим кабинетом министров Австрии", - заявил посол, комментируя корреспонденту ТАСС предварительные результаты голосования на парламентских выборах.

"Двусторонняя повестка дня российско-австрийских отношений исключительно насыщенная, и мы рассчитываем на последовательную реализацию всех имеющихся договоренностей и намеченных ранее совместных планов", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.

По предварительным данным, которые представил экзитпол телеканала OE24.TV и информационное агентство APA, пять политических партий преодолели 4-процентный барьер и проходят в Национальный совет Австрии. АНП во главе с ее председателем и бывшим канцлером Себастьяном Курцем набирает на досрочных выборах в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) 37% голосов и лидирует. Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) набирает 22% голосов, правая Австрийская партия свободы (АПС) набирает на выборах 16% голосов. Четвертой идет партия "Зеленые" - 14%, партия "Новая Австрия" с 8% на пятом месте.