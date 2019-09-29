Глава Калмыкии считает, что для решения проблем Элисты нужны нестандартные решения

ЭЛИСТА, 29 сентября. /ТАСС/. Решение проблем Элисты, среди которых коррупция и хаотичная застройка, требует нестандартных решений, заявил глава Калмыкии Бату Хасиков.

В четверг на заседании Элистинского городского собрания был избран временно исполняющий обязанности главы администрации Элисты. Им стал Дмитрий Трапезников, который ранее возглавлял Донецкую народную республику. Однако это вызвало неоднозначную реакцию среди некоторых жителей республики.

"Коррупция, криминал, на мой взгляд, стали главным препятствием на пути развития и Элисты, и республики. Элиста развивается хаотично: тот генплан, который есть, это, по большому счету, фикса, его никто не придерживается. Вся инженерная инфраструктура жилищного хозяйства полностью изношена, городской бюджет страдает от хронического недостатка средств. Я убежден, что сложившаяся ситуация требует нестандартных решений", - сказал Хасиков в обращении к жителям региона, опубликованном на его официальной странице в соцсети "ВКонтакте".

По словам Хасикова, врио главы администрации уже подготовил концепцию развития Элисты. Кроме того, глава Калмыкии уточнил, что Трапезников в настоящее время готовит комплексный план развития.

Хасиков 26 сентября сообщал, что Трапезников проявит навыки антикризисного менеджера для решения проблем города. Власти республики намерены оказывать поддержку новому руководству Элисты.

Трапезников родился в Краснодаре, но в 1982 году вместе с семьей переехал в Донецк. Окончил Донецкую государственную академию строительства и архитектуры. После провозглашения независимости ДНР в 2014 году занимал различные руководящие должности в республике. Был заместителем председателя Совета министров, а после гибели в результате теракта в августе 2018 года Александра Захарченко исполнял обязанности главы республики.